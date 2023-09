MILANO (ITALPRESS) – Apertura in calo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib cede lo 0,79% a 28.481 punti.

Lo spread Btp-Bund si allarga ancora e apre la giornata in rialzo a 182 punti base col rendimento del decennale italiano al 4,55%.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

