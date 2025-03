Aperta la pista da bob per Milano-Cortina, Zaia “Sfida vinta”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Abbiamo vinto la sfida e realizzato un pezzo di storia, recuperando un’area e una pista abbandonate che erano ridotte a una sorta di discarica. La nuova Eugenio Monti non sarà solo la pista più iconica dal punto di vista sportivo con bob, skeleton e slittino. Definiamola un po’ come il nostro Guggheneim Museum, perché qui si verrà a vedere un’opera unica dal punto di vista architettonico e ingegneristico”. Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, salito oggi a Cortina in occasione dell’apertura della pista da Bob Eugenio Monti e delle prime discese degli atleti.

“Quassù abbiamo dimostrato – ha aggiunto Zaia – che la volontà e la determinazione portano ai risultati: un’opera da quasi 120 miloni realizzata in un anno rispondendo coi fatti a chi diceva che in Italia le opere non si riescono a fare. Soprattutto – ha sottolineato – abbiamo risanato un versante di montagna devastato, un’autentica discarica a cielo aperto, anche con la ripiantumazione addirittura di diecimila alberi. A suo tempo definii tutto questo ‘un monumento alla follia’ perché tutto il dossier nasce da una mia idea e in quel dossier volli inserire la pista da bob, dato che si tratta della pista più vecchia del mondo che era tristemente abbandonata”.

“Per me una grande soddisfazione, non lo nego. Sono partito da un’idea a fronte di un sacco di scettici che dicevano che sarebbe stato un fiasco e che era una presa in giro per i cittadini. Invece a Cortina verranno in centinaia di migliaia e saremo visti sui vari canali media da almeno 3 miliardi di persone. Senza contare che sul piatto abbiamo messo anche l’apertura e la chiusura delle Paralimpiadi e la Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona, che sarà anche interessata da un grande restauro. A Cortina abbiamo comunque realizzato un’opera che ridona dignità e standing alla Regina delle Dolomiti, mentre c’era chi, per il bob, pensava di farci girare per mezza Europa. Ricordo anche che il Cio ha detto che questa sarà l’ultima pista di Bob realizzata al mondo”.

Sul piano economico, Zaia ha sottolineato che “non sto nemmeno a parlare del punto e mezzo di Pil che prestigiose università hanno previsto. Cito l’ultimo studio in ordine di tempo, quello di Banca Ifis, che indica un valore di 5 miliardi e 300 milioni. Lo stiamo capendo già adesso andando per le strade, dove i cantieri pullulano e le gru svettano. In più, e scusate se è poco, realizziamo un miliardo e 800 milioni di opere pubbliche che non avremmo visto nemmeno in sogno se non avessimo avuto le Olimpiadi”.

