MILANO (ITALPRESS) – È arrivato all’Armani Theatre di Milano il feretro dello stilista Giorgio Armani, accolto da un applauso delle centinaia di persone e dipendenti già in coda per accedere alla camera ardente aperta dalle 9.00.

Tra i primi ad arrivare John Elkann, il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, il Coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e Beppe Fiorello. Donatella Versace è arrivata alla camera ardente con un mazzo di fiori bianchi in mano, entrando non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Anche gli ex sindaci di Milano Gabriele Albertini e Letizia Moratti, oltre a personaggi del mondo del cinema come Alessandro Preziosi, Giuseppe Tornatore e Gabriele Savatores hanno reso omaggio in mattinata alla camera ardente del Re della Moda. Presente anche l’ex presidente del CONI Giovanni Malagò.

Si allunga a dismisura, arrivando fino a via Tortona, la fila delle persone in attesa di rendere omaggio ad Armani. “Sono qui per omaggiare una grande persona che ha insegnato tanto nella sua vita, a livello di valori del lavoro. Ha dato tanto a Milano e all’Italia. Sono milanese e emiliana come lui e questi valori sono radicati in lui” ha detto una signora in coda. “Ho lavorato dieci anni con lui e con Leo Dell’orco per dieci anni – ha detto un altro signore in coda -. Collaborare con lui da una energia pazzesca. Sono emozionato, lascia a Milano un modo di vivere”. “Ricordo la sua eleganza transgenerazionale, tutti noi che lavoriamo in questo settore non possiamo non pensare all’ispirazione che ha dato” ha detto un altro signore in coda.

“Io sono assolutamente favorevole alla iscrizione di Giorgio Armani al Famedio. Lo valuterà una commissione, ma credo che non ci saranno problemi, però sarà rispettoso chiedere alla famiglia se la cosa fa piacere. Credo che siamo ancora in tempo per farlo quest’anno”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Giorgio Armani è stata un’icona riconosciuta e a noi dello sport ha dato uno stile inconfondibile, siamo i più invidiati. Per noi Giorgio Armani sarà indimenticabile, ha reso grande l’Italia e ha aiutato lo sport a diventare grande”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni.

“Armani era un uomo straordinario per classe, sensibilità, umanità e amore per il basket”, ha dichiarato il presidente della Fip, Giovanni Petrucci.

LUNEDI’ LUTTO CITTADINO A MILANO

In occasione delle esequie di Giorgio Armani, che si terranno in forma privata lunedì 8 settembre, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala “ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di cordoglio e partecipazione della comunità milanese. In tutte le sedi comunali la bandiera civica sarà esposta a mezz’asta”. L’Amministrazione comunale, si legge in una nota, “invita tutti i cittadini e le cittadine, le organizzazioni sociali, culturali e produttive milanesi ad esprimere, nelle forme ritenute più opportune, il dolore e l’abbraccio dell’intera Città”. Alla camera ardente, allestita oggi e domenica 7 settembre in via Bergognone 59, sarà presente il Civico Gonfalone.

