Aperta a Roma la camera ardente per Roberto Arditti

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata aperta nella chiesa sconsacrata di Santa Rita da Cascia in Campitelli, la camera ardente per Roberto Arditti. A dare l’ultimo saluto al giornalista, morto a 60 anni il 2 aprile scorso dopo essere stato colpito da un infarto, sono arrivati in tanti tra amici e colleghi. Tra i primi il vicepresidente della Camera e deputato di Fi Giorgio Mulè e la capogruppo in Senato di Forza Italia Stefania Craxi. In rappresentanza del Comune di Roma, l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo, Alessandro Onorato. Il funerale sarà celebrato, domani, nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio.

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