PORDENONE (ITALPRESS) – Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, a Pordenone, dove è deceduta una donna di 75 anni. La vittima, secondo gli agenti della Polizia locale, sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri. Rintracciato dai vigili urbani, il 32enne alla guida ha dichiarato di non essersi accorto di nulla.

Con l’assenza sulla vettura di segni riconducibili a urti, l’ipotesi degli investigatori è che la donna abbia avuto un malore e sia caduta a bordo strada, prima di essere agganciata dall’auto.

– foto IPA Agency –

