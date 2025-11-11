PORDENONE (ITALPRESS) – Incidente mortale, nella tarda serata di ieri, a Pordenone, dove è deceduta una donna di 75 anni. La vittima, secondo gli agenti della Polizia locale, sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri. Rintracciato dai vigili urbani, il 32enne alla guida ha dichiarato di non essersi accorto di nulla.
Con l’assenza sulla vettura di segni riconducibili a urti, l’ipotesi degli investigatori è che la donna abbia avuto un malore e sia caduta a bordo strada, prima di essere agganciata dall’auto.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]