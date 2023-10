ROMA (ITALPRESS) – Marilena Maniaci, componente del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), è stata eletta oggi nel Board della European Association for Quality Assurance in Higher Education (Enqa), dall’Assemblea generale in corso a Dublino. Maniaci, che è anche referente dell’Anvur per le attività internazionali, è la prima rappresentante italiana ad essere nominata nel Board dell’Associazione europea per l’assicurazione della qualità nell’istruzione superiore. Fanno parte dell’Enqa le Agenzie di assicurazione della qualità dell’area europea dell’istruzione superiore che operano in conformità con gli Standard internazionali di riferimento per l’assicurazione della qualità. L’obiettivo dell’Enqa è quello di contribuire al mantenimento e al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore europea. “La nomina della collega Marilena Maniaci, tra i 10 componenti del Board di Enqa, di cui 5 eletti oggi – dice Antonio Felice Uricchio, presidente di Anvur – è una grande soddisfazione, non solo per la nostra Agenzia, ma anche per l’intero sistema nazionale della formazione superiore, nonchè la conferma che il lavoro svolto dalla nostra Agenzia, rappresenta un modello virtuoso di sviluppo dei processi di assicurazione della qualità nella formazione superiore”.

