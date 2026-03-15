Antonelli vince in Cina e riporta l’Italia al successo dopo 20 anni “Piango e sono felice”. Ferrari terza con Hamilton

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Cina, secondo appuntamento stagionale della Formula 1 2026. Il pilota della Mercedes, che precede il compagno di squadra George Russell, è il primo italiano a salire sul gradino più alto del podio a vent’anni dall’ultimo successo tricolore targato Giancarlo Fisichella.

Terza piazza per la Ferrari di Lewis Hamilton, che vince il duello interno con Charles Leclerc (quarto) e conquista il primo podio dal suo arrivo a Maranello. Quinto posto per la Haas di Oliver Bearman, che precede la Alpine di Pierre Gasly, sesto al traguardo, Liam Lawson (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Red Bull), rispettivamente settimo e ottavo. Tantissimi i ritiri prima e durante la gara sul circuito di Shanghai. Le due McLaren di Oscar Piastri e del campione del mondo Lando Norris non partono per problemi tecnici, ma tra le assenti in griglia ci sono anche Bortoleto (Audi) e Albon (Williams). Nel corso dei 56 giri alzano bandiera bianca anche Max Verstappen (Red Bull) e le due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Sono senza parole, sto per piangere. Grazie mille al mio team perché mi ha aiutato a

realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ho detto ieri che volevo riportare l’Italia in vetta e ce l’abbiamo fatta” ha detto Antonelli, dopo la vittoria nel Gran Premio di Cina – “Mi è venuto un piccolo infarto verso la fine con il bloccaggio verso la fine, ma è stata

una bella gara – ha aggiunto – Non è stata una partenza semplice, però alla fine il passo era buono e siamo riusciti a vincere. Lotta per il titolo? Siamo soltanto all’inizio, George è un pilota incredibile, ci vorrà molto per batterlo. Concentriamoci sulle prossime gare e vedremo a fine anno”, ha concluso.

“Complimenti a Kimi, è sempre molto speciale vincere la prima gara. Sta guidando in modo fantastico, sono felice di essere sul podio con lui. È stata una dura battaglia, siamo partiti male, ma abbiamo fatto di nuovo doppietta: non potevamo chiedere di meglio” ha detto George Russell, dopo il secondo posto nel Gran Premio di Cina di Formula 1.

“Siamo partiti benissimo, ho provato a tenere la Mercedes dietro ma è stata comunque una delle gare più piacevoli per me. Anche con Charles c’è stata una lotta molto divertente e corretta, una battaglia fantastica. Ci siamo toccati ma in maniera leggera, ma questa è la natura delle corse, bisogna lottare. Devo dire un grazie enorme alla Ferrari per averci riportati qui. Non è esattamente la posizione che vorremmo, ma abbiamo una grande base sul quale costruire, dobbiamo spingere” ha detto il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, commentando il ritorno al podio con il terzo posto nel Gran Premio di Cina.

“Lewis è stato più bravo, andava più forte di me dalle FP1. Sono contento per il suo podio, ma deluso perché io sono rimasto fuori. Abbiamo dato tutto, mi sono davvero divertito nella gara. Mercedes? Abbiamo visto quello che ci aspettavamo dall’Australia, ma che non avevamo ancora visto. Hanno avuto un passo impressionante. Se riusciamo a stare con loro 60 giri ad attaccare a ogni curva, forse possiamo vincere”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

“Credo che la lotta tra Hamilton e Leclerc sia stata sotto controllo. Si è sempre un po’ spaventati perché può succedere qualcosa. Ma è difficile congelare le posizioni. Credo che sia stata la decisione giusta, è stata una battaglia per il team e per la F1”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport. “Mercedes? Hanno un vantaggio chiaro sul rettilineo, dobbiamo lavorare su questo – ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare in tanti dettagli: gomme, aerodinamica, telaio, sospensioni. Per ora siamo davanti a McLaren e Red Bull, ma anche loro spingeranno. Cosa è cambiato con Hamilton? È stato parte del progetto fin dal primo giorno. La situazione è diversa rispetto a 12 mesi fa, ma non voglio dire che la macchina sia di Lewis o Charles, è la macchina della Ferrari. Hamilton ha partecipato dallo sviluppo dal primo giorno e ha migliorato il suo rapporto con ogni membro del team”, ha concluso.

ORDINE D’ARRIVO

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1h33’15″607 alla velocità media di 196,26 km/h 2. George Russell (Gbr) Mercedes a 5″515

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 25″267

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 28″894

5. Oliver Bearman (Gbr) Haas 57″268

6. Pierre Gasly (Fra) Alpine 59″647

7. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’20″588

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’27″247

9. Carlos Sainz (Esp) Williams 1 giro

10. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1 giro

11. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1 giro

12. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1 giro

13. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1 giro

14. Esteban Ocon (Fra) Haas 1 giro

15. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1 giro

RITIRATI

Max Verstappen (Ned) Red Bull

Lance Stroll (Can) Aston Martin

Fernando Alonso (Esp) Aston Martin

Oscar Piastri (Aus) McLaren

NON PARTITI

Lando Norris (Gbr) McLaren

Gabriel Bortoleto (Bra) Audi

Alexander Albon (Tha) Williams

CLASSIFICA MONDIALE

1. George Russell (Gbr) Mercedes 51 punti

2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 47

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 34

4. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 33

5. Oliver Bearman (Gbr) Haas 17

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 15

7. Pierre Gasly (Fra) Alpine 9

8. Max Verstappen (Ned) Red Bull 8

8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 8

10. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 4

10. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 4

12. Oscar Piastri (Aus) McLaren 3

13. Carlos Sainz (Esp) Williams 2

13. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 2

15. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1

LE REAZIONI

“Kimi Antonelli a soli 19 anni vince la sua prima gara in un mondiale di Formula1. Dopo 20 anni un italiano torna sul podio più alto. Una vittoria meritata che lo consacra tra i grandi del nostro sport. Congratulazioni a questo ragazzo così maturo nonostante la giovane età”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La vittoria di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina rappresenta una straordinaria soddisfazione per tutto il movimento automobilistico italiano – dichiara Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Italia – e conferma la validità del percorso di formazione e valorizzazione dei giovani talenti sviluppato dall’ACI, in qualità di Federazione nazionale. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per l’Italia e rappresenta uno stimolo importante per le tante promesse dell’automobilismo tricolore che si apprestano ad affrontare la stagione 2026, sia nei nostri kartodromi sia sui circuiti che ospitano i campionati organizzati da ACI Sport”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).