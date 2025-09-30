MILANO (ITALPRESS) – “Antologia della vita e della morte” è il titolo del nuovo album di Irama in uscita il 17 ottobre per Warner Music Italy e disponibile da oggi in preorder. A tre anni dall’ultimo lavoro in studio, il cantautore torna con un progetto che segna una nuova e intensa tappa del suo percorso artistico. Un universo denso di immagini e suggestioni quello racchiuso in “Antologia della vita e della morte”, in cui memoria e presente si intrecciano in un racconto viscerale ed emotivo. Un viaggio sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza, in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale. L’album è stato annunciato con un trailer intenso sui social capace di dare un’anteprima dell’atmosfera visiva dell’album. Una casa d’infanzia, ricordi, fotografie, lettere, un ricordo sospeso dove il tempo si ferma e riprendono forma i ricordi. Ad anticipare il disco è stato il singolo “Ex” ft. Elodie, uscito il 29 agosto e già in cima alle classifiche. Il brano racconta la complessità di una relazione intensa e tormentata.

La pubblicazione di “Antologia della vita e della morte” si inserisce in un anno che consacra Irama nella scena live italiana: dopo i concerti sold out al Unipol Forum di Assago e una tournèe estiva nelle principali location italiane, il 2 ottobre sarà all’Arena di Verona con un concerto già sold out da mesi, una serata speciale pensata appositamente per i fan e arricchita da ospiti d’eccezione e da qualche sorpresa. E il prossimo 11 giugno 2026, per la prima volta, Irama approderà allo Stadio San Siro di Milano.

