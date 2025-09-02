Antoci “Contro criminalità transnazionale l’Europa riparte da Messina”

PALERMO (ITALPRESS) - Il prossimo 16 settembre Messina ospiterà il convegno “Criminalità nazionale e transnazionale, strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, un appuntamento che riporta alla memoria la Conferenza del 1955, da cui prese slancio l’integrazione comunitaria. Oggi, così come allora, il messaggio che si intende lanciare all’Europa è chiaro: serve un impegno corale. Numerosi gli interventi in programma, tra i quali quelli del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. L'Italpress ha intervistato l'europarlamentare Giuseppe Antoci, tra i promotori dell'evento. xd6/abr/mrv/