ROMA (ITALPRESS) – “Non dimentichiamoci che la Sardegna ha pagato caro le decisioni prese in precedenza e sarà penalizzata su tre punti fondamentali: Il valore dei titoli continuerà per la maggior parte dei sardi ad avere un valore al di sotto della media nazionale, l’esclusione dell’ovicaprino dall’ecoschema e la riduzione di 23 mln all’anno per 5 anni nella dotazione del csr, che sono stati comunque recuperati con un emendamento in finanziaria dal bilancio Regionale”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, durante la conferenza stampa al Ministero dell’Agricoltura sui pagamenti degli anticipi PAC, a cui ha partecipato insieme al ministro Francesco Lollobrigida e al direttore di Agea, Fabio Vitale. “Nell’arco temporale che va dal 16 ottobre al 30 novembre verranno erogati oltre 2,4 miliardi di euro a 722 mila imprese agricole in Italia” ha assicurato Lollobrigida. Si sono espressi positivamente anche il Presidente Giansanti di Confagricoltura e il Presidente Prandini di Coldiretti, riconoscendo questa manovra come “un aiuto concreto per rilanciare il settore agricolo che oggi più che mai diventa protagonista”.

Foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).