MILANO (ITALPRESS) – Annalisa presta la voce a una canzone per celebrare le festività natalizie per il progetto di Amazon Music: il risultato è “Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)”, disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre e la soundtrack del nuovo film Original italiano di Natale, Elf Me, disponibile su Prime Video dal 24 novembre in 240 paesi e territori nel mondo.

Annalisa si è cimentata nel classico natalizio di fama mondiale “Christmas (Baby Please Come Home)”, dandogli il suo tocco personale e originale e rendendolo ancora una volta una delle canzoni natalizie preferite e che risuonerà nelle case dei fan di tutto il mondo.

La traccia Amazon Original sarà disponibile dal 7 novembre su Amazon Music, mentre contenuti video esclusivi per accompagnare il brano festivo verranno rilasciati il 17 novembre sul canale YouTube di Annalisa. Il contenuto video vedrà protagonista Annalisa nel nuovo episodio di Lightstudio, il nuovissimo format di Amazon Music che vede performance esclusive con audio catturato dal vivo, spettacoli intimi e unici che avvicinano i fan ai loro artisti preferiti.

Il nuovo Amazon Original sarà anche pubblicato in un’edizione speciale del nuovo album di Annalisa “E poi siamo finiti nel vortice” (Amazon Music Edition) a partire dal 7 novembre 2023 e disponibile esclusivamente su Amazon Music.

“Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original)” è disponibile sulla app di Amazon Music per iOS e Android ed è incluso nelle playlist festive come “Merry Mix”, “Natale Pop” e la stazione “Magia di Natale”.

