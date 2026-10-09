BOLZANO (ITALPRESS) – I Carabinieri delle Stazioni di Cortaccia e Termeno, in collaborazione con il personale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, il Servizio Forestale, i Vigili del Fuoco Permanenti di Bolzano e i volontari dell’OIPA, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bolzano, salvando 46 animali tenuti in stato di abbandono.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano, ha interessato un appartamento a Cortaccia e un rimessaggio a Termeno, entrambi sulla Strada del Vino. All’interno dei due immobili le forze dell’ordine e il personale sanitario hanno rinvenuto 18 galline, 3 conigli, 13 cani di grossa taglia e 12 gatti, tutti custoditi in condizioni igienico-sanitarie critiche. Durante le verifiche è emersa una diffusa infestazione di pulci e la presenza di ratti nei locali. Gli animali sono apparsi visibilmente spaventati: i gatti presentavano segni di malnutrizione, mentre i cani manifestavano sintomi di cheratite. Tutti gli esemplari sono stati posti sotto sequestro e affidati all’Azienda Sanitaria per le prime cure. Al termine del blitz, una donna di 59 anni è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento e abbandono di animali.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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