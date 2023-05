Animali domestici, cresce la domanda di servizi per il loro benessere

Animali domestici, cresce la domanda di servizi per il loro benessere

Con quasi 65 milioni di animali domestici, di cui 10,2 milioni di gatti e 8,8 milioni di cani, l'Italia è il terzo paese in Europa per diffusione dopo Germania e Francia. Nel nostro paese il mercato della pet economy vale 3.5 miliardi di euro. Cresce la domanda di servizi per il benessere degli amici a quattro zampe oltre ai player che offrono questi servizi. Tra questi c'è Ca' Zampa.



sat/gtr