L’Anief chiede l’assunzione di tutti i docenti risultati idonei al concorso PNRR del 2023

ROMA (ITALPRESS) – “Immettere in ruolo tutti i docenti risultati idonei a seguito del concorso PNRR bandito nel 2023”. Lo chiede il sindacato Anief – si legge in una nota – “attraverso una modifica al Decreto Legge 45/2025 del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445) riguardante ‘ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026’: il voto dell’emendamento, che prevede la trasformazione ad esaurimento delle graduatorie del primo concorso PNRR 1 con inserimento di tutti gli idonei, è previsto nel corso della prossima settimana”.

La richiesta, che era stata presentata ai senatori da Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, durante l’audizione del sindacato svolta la settimana presso la Commissione Cultura del Senato, “si basa su un concetto di equità di stabilizzazione sinora non attuato”, continua la nota. “La sua approvazione – spiega lo stesso Marcello Pacifico – armonizza le procedure di assunzione rispetto anche alla previsione della integrazione delle graduatorie del 30% previsto dalla norma, in vista anche della pronuncia del Consiglio di Stato a seguito dell’appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio che ignora lo ius superveniens, e della fine dei vincoli imposti dall’Europa a partire dall’anno scolastico 2026/2027″.

