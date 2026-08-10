Anief “Al Nord mancano le maestre, il 50% chiamato da fuori graduatoria”

ROMA (ITALPRESS) – “Al Nord mancano le maestre: in Lombardia, il ricorso alle supplenti fuori graduatoria, per infanzia e primaria, sono 11.570 unità (57,39%), in Veneto e Piemonte 4.709 unità (pari a 52%) e 4.386 (pari a 41,35%). Aumentato di 4 mila unità il numero di accesso ai prossimi corsi di scienze della formazione primaria ma il numero programmato non corrisponde alle effettive esigenze”. Lo rende noto Anief.

“La colpa ricade anche sullo Stato che non ha voluto riconoscere il diploma magistrale conseguito prima dell’attivazione dei corsi in Scienze della formazione primaria come titolo valido per il ruolo, dopo le prime sentenze positive ottenute dai legali Anief Miceli Walter Fabio Ganci e Tiziana Sponga in Consiglio di Stato – commenta Marcello Pacifico, presidente Anief -. Anzi, in questi anni, dopo la pronuncia della Cassazione diverse centinaia di insegnanti sono state cancellate dalle Gae e licenziate dopo aver superato con lode l’anno di prova”.

“Su questo aspetto, è all’esame della VII Commissione del Senato una proposta di legge (S545) presentata dalla senatrice Carmela Bucalo (Fratello d’Italia) che prevede la loro riassunzione all’interno di un doppio canale di reclutamento”, conclude Pacifico.

– foto di repertorio IPA Agency –

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