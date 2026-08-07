Dal Mim oltre 134 milioni per il personale ATA tra aumenti e arretrati

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta avviando tutte le procedure per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA e per il contestuale pagamento degli arretrati. Lo rende noto il ministero. “Le procedure riguardano 46.297 nuove posizioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, che si aggiungono alle 51.941 posizioni economiche già in godimento, con un incremento, a seconda dei profili professionali, da 700 euro a 2.000 euro annui”, si legge in una nota.

Grazie all’impegno del Ministero “in un’unica soluzione saranno liquidati per le nuove posizioni anche gli arretrati, quantificabili dai 1.450 ai 4.150 euro”. Le risorse complessive pari a oltre 134,3 milioni “saranno erogate dopo l’estate e comunque non appena saranno concluse tutte le procedure propedeutiche necessarie”. “Continua l’impegno costante per la valorizzazione di tutto il personale della scuola e per il miglioramento delle condizioni retributive e di welfare. Ricordo il risultato straordinario della sottoscrizione di 3 Contratti del comparto Scuola che, in particolare, hanno portato incrementi retributivi mensili complessivi di 304 euro per il personale ATA”, commenta il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

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