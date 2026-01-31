Angelo con il volto di Meloni dipinto nella basilica di San Lorenzo a Roma, scatta la verifica del MiC

ROMA (ITALPRESS) – Un angelo con il volto di Giorgia Meloni, dipinto nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, in un affresco che veglia sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia. A riportare oggi la notizia, con tanto di foto di prima e dopo il restauro, è il quotidiano La Repubblica. Prima dell’intervento di recupero c’era un cherubino generico, oggi uno con il volto che sembra proprio quello della presidente del Consiglio, che regge un cartiglio con la cartina dell’Italia. A compiere il restyling, secondo il quotidiano, non un resturatore professionale, ma un sacrestano che si diletta come decoratore. Inevitabilmente il caso diventa politico. Su indicazione del ministro Alessandro Giuli, il soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, ha dato incarico ai funzionari tecnici del MiC di effettuare oggi stesso un sopralluogo per accertare la natura dell’intervento effettuato sul dipinto contemporaneo contenuto in una delle cappelle di San Lorenzo in Lucina e decidere il da farsi. La premier Meloni, su Instagram, pubblica un’immagine dell’affresco, e ironizza, con tanto di emoji della risata: “No, decisamente non somiglio a un angelo”.

L’intervento di Giuli era stato chiesto in mattinata dal Pd. “Quanto emerso non è accettabile. L’ipotesi che un intervento di restauro su un bene tutelato possa aver prodotto un’immagine riconducibile a un volto contemporaneo rappresenta una potenziale e grave violazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che vieta alterazioni arbitrarie, personalizzazioni e interventi non strettamente fondati su criteri scientifici e storico-artistici”, afferma in una nota la capogruppo del Pd in Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi. “Il patrimonio culturale italiano non può essere piegato a letture improprie né tantomeno trasformato attraverso operazioni che ne compromettano l’autenticità e il valore storico – prosegue Manzi -. Indipendentemente dal fatto che si tratti del volto di Giorgia Meloni, riteniamo indispensabile un intervento immediato della Soprintendenza, finalizzato ad accertare i fatti, verificare la regolarità degli interventi effettuati e disporre il ripristino. La tutela dei beni culturali è un dovere pubblico e una responsabilità istituzionale che non ammette ambiguità né ritardi”. La notizia “ci ha lasciato allibiti e se confermata richiederebbe l’intervento immediato del ministero della Cultura. Oltre a una verifica è necessario che vengano accertate le responsabilità e in che modo si siano svolti i lavori. Non si può permettere che l’arte e la cultura rischino di diventare strumento di propaganda o altro ancora, a prescindere dal fatto che il volto raffigurato sia quello della presidente del Consiglio”, affermano in una nota i parlamentari M5S delle commissioni Cultura di Camera e Senato.

“Sulla polemica scoppiata attorno all’angelo raffigurato con il volto del presidente del Consiglio, si assiste all’ennesimo caso di indignazione selettiva, dove l’arte diventa improvvisamente uno scandalo solo quando non piace a qualcuno – afferma il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti -. Un angelo, per definizione, rappresenta protezione, guida e forza. Evidentemente qualità che danno fastidio a chi preferisce leggere la realtà sempre e solo con lenti ideologiche appannate. Stupisce che una raffigurazione simbolica venga trasformata in un caso politico, come se l’Italia non avesse questioni ben più concrete da affrontare. Del resto, va anche detto che non sarebbe facile immaginare un angelo con il volto di Conte o di Bonelli”.

