ALBA ADRIATICA (ITALPRESS) – Alba Adriatica incorona Samuele Angelini, che conferma così il suo momento di forma brillante vincendo per la prima volta il titolo italiano di triathlon olimpico: l’azzurro del Gruppo Sportivo Fiamme Oro domina la frazione di corsa e arriva al traguardo con più di un minuto di vantaggio. Lacrime e sorrisi quelle di Angelini al termine della prova, che impugnata la fascia di arrivo si rende conto della portata della sua gara e libera la sua felicità tra gli applausi del pubblico. Al secondo posto ottima prova di Michele Bortolamedi della K3 Cremona, che si difende negli ultimi metri da una lunga rincorsa di Davide Ingrillì (707), riuscito a rientrare sui posti a medaglia e a sfiorare anche la piazza d’onore. Bortolamedi con il secondo posto assoluta conquista la maglie di campione italiano Under 23. Il podio di categoria si completa con la medaglia d’argento di Davide Ingrillì e quella di bronzo di Pietro Giovannini, che ha chiuso in quinta posizione. Tra le donne, Luisa Iogna Prat si riprende il tricolore che le era sfuggito lo scorso anno a Barberino di Mugello, quando un colpo di calore nell’ultimo chilometro di gara aveva spianato la strada ad Asia Mercatelli. Raggiante l’atleta della 707 all’arrivo, con un sorriso che ha illuminato il campo di gara ed emozionato tutti il pubblico assiepato lungo gli ultimi metri del viale di arrivo. Iogna Prat ha condotto la gara sempre nelle prime posizioni andando a prendersi il titolo sin dai primi metri dei 5 km di corsa finale dove ha piazzato l’allungo decisivo. Al secondo posto la giovane Chiara Lobba della K3 Cremona, nuova campionessa italiana Under 23, che ha recuperato negli ultimi chilometri di corsa la compagna di squadra Alessia Orla, che ha tagliato il traguardo in terza posizione. Il podio Under 23 è stata completato da Sofia Spreafico (T.D. Rimini) e Erman Doga (CUS Pro Patria Milano), che hanno chiuso la gara assoluta rispettivamente quinta e sesta.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

