Angelilli “5 milioni per i giovani professionisti del Lazio”

ROMA (ITALPRESS) - "Cinque milioni per i giovani. Partiamo con un progetto pilota voluto dai giovani professionisti, ma in realtà ci sono centinaia di milioni per tutte le imprese. I professionisti vanno informati in maniera più capillare e accompagnati. Lazio Innova farà dei momenti di incontro e confronto sia on line che negli spazi attivi: il primo è programmato per il 28 febbraio". A dirlo Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, a margine della presentazione del pacchetto di misure dedicate ai professionisti, che si è svolta nella Sala Tevere della Giunta regionale. spf/fsc/gtr