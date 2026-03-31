Anelli “Siamo nella fase di attuazione del Fascicolo Elettronico Sanitario”

PALERMO (ITALPRESS) - "I valori che oggi ricordiamo sono proprio questi: il rispetto della dignità delle persone, nonché una professione che si batte contro ogni tipo di violenza e che alcuni giorni fa ha consegnato a Papa Leone XIV un documento in cui ribadisce il no alla violenza, alla guerra e a qualsiasi attacco nei confronti di medici e operatori sanitari. Lo afferma il presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli a margine della cerimonia del Premio Giaccone a Palermo. In merito al fascicolo elettronico sanitario, il presidente della Federazione nazionale dell'Ordine dei Medici sottolinea come "siamo nella fase di attuazione: da oggi tutte le strutture accreditate e i professionisti che lavorano in sanità dovrebbero essere collegati ad esso. Naturalmente in Italia abbiamo una realtà a macchia di leopardo e abbiamo bisogno di crescere: anche in questo caso però il percorso non si può fare solo con i professionisti ma anche con i cittadini, affinché comprendano l'importanza del fascicolo e i medici consentano loro di esercitare il diritto ad avere in uno stesso luogo esami e visite per avere un livello di efficienza migliore nella gestione della propria salute". xd8/pc/mca3