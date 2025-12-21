Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono l’edizione 2025 di “Ballando con le stelle”

ROMA (ITALPRESS) – Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori dell’edizione 2025 di “Ballando con le stelle”, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Secondi classificati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.
Per quanto riguarda gli ascolti tv, finale col botto per la trasmissione, con una media del 31,7% di share e 3 milioni 189 mila spettatori, preceduto dal segmento in prime time “Ballando …tutti in pista” al 21,7% di share e quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 911 mila).
