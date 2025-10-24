Andrea Bargnani è il nuovo Executive Advisor della Lega Basket Serie A

BOLOGNA (ITALPRESS) – Andrea Bargnani è il nuovo LBA Executive Advisor. Lo ha ufficializzato il presidente della Lega Basket Serie A, Maurizio Gherardini, in occasione dell’Assemblea della LBA da lui presieduta per la prima volta.
Dopo la positiva esperienza come Ambassador della Frecciarossa Supercoppa che ha aperto la stagione 2025-26, l’ex centro romano con un importante passato nell’Nba, che domenica compirà 40 anni, conferma ed amplia così il suo rapporto con la LBA con l’obiettivo di trasferire al movimento di vertice le esperienze internazionali maturate durante la sua grande carriera di atleta e soprattutto quelle successive come imprenditore di successo, contribuendo ad una sua ulteriore crescita.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
