Anci Sicilia lancia rete dei musei comunali, Alvano “Già 177 adesioni”

PALERMO (ITALPRESS) - “Con questo convegno presentiamo formalmente la Rete dei musei comunali. Si tratta di un progetto di lungo respiro e l'obiettivo è di una crescita costante. Non rappresenta un singolo momento ma può essere definito come un arcipelago di progetti: da una rete di musei siamo nelle condizioni di promuovere le singole realtà territoriali”. Così il segretario generale dell’Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano, in occasione del convegno “A cielo aperto. Sicilia paesaggio museale”, organizzato a Palazzo dei Normanni, a Palermo, presentando la Rete dei Musei comunali dell'Isola promosso dall'Anci e a cui hanno già aderito 85 comuni e 177 musei, ma "i numeri sono destinati a crescere - ha assicurato Alvano -. Il museo rappresenta la porta di un territorio da un punto di vista dell'identità culturale, ma anche della sua valorizzazione, ma l'obiettivo è promuovere le singole realtà all'interno di un contesto di una rete condivisa”. col3/vbo/gtr