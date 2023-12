Anci Sicilia, Alvano “Urgente intervento su sistema autonomie locali”

PALERMO (ITALPRESS) - “Per affrontare in maniera decisa le criticità del sistema delle autonomie locali occorre un intervento a tre, mettendo in un unico tavolo Stato, Regione ed Enti locali. La Sicilia ha una specificità in tema di autonomie locali, ma spesso le norme regionali non sono coordinate con quelle nazionali e nei processi rimaniamo indietro”. Così Mario Alvano, segretario generale di Anci Sicilia, intervenuto a margine della celebrazione per i cinquant’anni dell’Associazione, all’hotel San Paolo Palace, a Palermo. “Tra i numerosi accordi che la Regione stringe con lo Stato ne serve uno specifico sulle Autonomie locali, intervenendo con deroghe o norme da un lato per dare stabilità finanziaria agli enti, dall’altro per rafforzare la loro capacità amministrativa. Se un ente locale non è nella piena capacità di attuare le norme regionali e nazionali il rischio è quello di perdersi”, prosegue Alvano. xd8/vbo/gtr