GENOVA (ITALPRESS) – Ieri Daniele Rugani, oggi il secondo giocatore positivo in serie A. La Sampdoria, infatti, ha reso noto che “il calciatore Manolo Gabbiadini e’ risultato positivo al Coronavirus-COVID-19”. L’attaccante “ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La societa’ sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”. A stretto giro anche il Verona e’ intervenuta sull’argomento annunciando di aver sospeso tutte le attivita’. La formazione scaligera, infatti, e’ l’ultima che ha affrontato la Sampdoria: e’ accaduto l’8 marzo scorso a porte chiuse e Gabbiadini e’ rimasto in campo per 60′.

“Hellas Verona FC rende noto che, a seguito del comunicato di U.C. Sampdoria riguardo alla positivita’ del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, viene sospesa ogni attivita’ agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Il Club gialloblu’ si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”.

(ITALPRESS).