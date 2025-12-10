“Anche gli eroi muoiono”, il 30 gennaio esce il nuovo album di Kid Yugi

ROMA (ITALPRESS) – È uno dei dischi più attesi del 2026 e l’annuncio ufficiale è finalmente arrivato: l’artista multiplatino Kid Yugi pubblicherà il suo terzo album in studio, “Anche gli eroi muoiono”, il 30 gennaio via EMI Records Italy/Universal Music Italia, in formato fisico e digitale. A partire da oggi sarà possibile pre-ordinare in anteprima dallo shop ufficiale di Universal Music Italia: il vinile versione “FUNERALE EDITION” (autografato e non) e il CD (autografato e non). A tutti i formati fisici è possibile abbinare l’esclusivo ‘taccuino’ che racchiude i testi e le illustrazioni dell’album. Da domani, i prodotti saranno resi disponibili per tutto il mercato. L’album arriva anticipato da un suggestivo trailer ambientato su un set cinematografico, in cui viene messo in scena il funerale dell’artista. La cinepresa segue i personaggi che si stringono intorno alla bara, mentre l’attore Filippo Timi recita un monologo e prima di traghettare gli spettatori verso un colpo di scena finale.

Il nuovo album di Kid Yugi ruota, come il progetto precedente, attorno ad un ‘concept’ ben definito: gli eroi sono le persone comuni, che dettano la trama delle proprie storie. Ma come tutte le storie, c’è sempre un inizio e c’è una fine. Il confine sottile tra bene e male, un’attenta analisi della società contemporanea, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, riferimenti letterari e cinematografici sono ancora i temi portanti della scrittura di Yugi, le cui barre sono tra le più originali e interessanti del panorama musicale italiano.

– Foto EMI Records Italy/Universal Music Italia –

(ITALPRESS).