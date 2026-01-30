MILANO (ITALPRESS) – Kid Yugi ha pubblicato il suo nuovo album “Anche gli eroi muoiono”, disponibile in digitale e in formato fisico. I primi due estratti dal disco, “Berserker” e “PUSH IT” con Anna, hanno debuttato alla prima posizione della classifica singoli di Spotify.

“Il bene e il male nelle epoche passate, almeno nelle arti, era due cose ben distinte. Il bene era “Beowolf” e “Grendel” era il Male. Invece, oggi è quasi tutto sfumato, non esiste più una linea retta che dice cosa è bene e cosa è male e quindi iniziano a barcollare anche i concetti di bene e male che nella storia dell’umanità sono sempre stati degli assoluti. Oggi gli idoli delle nuove generazioni non sono più chi combatte le ingiustizie o chi fa qualcosa di concreto. Il valore di una persona, purtroppo, oggi spesso lo si calcola in base a quanto denaro attrae, produce o genera. Oggi è tutto molto vacuo. Il titolo dell’album è per ricordare che se morivano gli eroi di un tempo, sicuramente moriranno anche gli eroi e gli idoli di oggi” – racconta Kid Yugi a proposito del suo album.

È inoltre disponibile su YouTube la prima parte del film-documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo”. Nel documentario, una serie di interviste da parte dello staff, amici e collaboratori dell’artista è intervallata da immagini della realtà quotidiana di Kid Yugi. Non mancano anche i momenti ‘backstage’ sulla lavorazione degli album “The Globe” e “I Nomi del Diavolo” che hanno trasformato Francesco Stasi in uno degli idoli rap del momento (basti pensare che l’ultimo album è certificato 5xPlatino, ha venduto 250.000 copie e ha trascorso ben 41 settimane nella top10 della classifica album FIMI/NIQ).

