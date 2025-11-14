ROMA (ITALPRESS) – “Sogno una finale dei Mondiali Brasile-Italia”. Così, dalle colonne de “La Gazzetta dello Sport”, Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico della Nazionale verdeoro. La squadra del Brasile è “buona, molto buona”, ha precisato Ancelotti. “Abbiamo veterani di livello e giovani di qualità. E siamo circondati da una passione incredibile. Ci chiedono di vincere il Mondiale e quello proveremo a fare. Il digiuno per il Brasile dura da troppo tempo, giustamente vogliono la sesta coppa”, ha detto ancora il ct del team verdeoro. “L’Italia? Dovrà di nuovo battagliare passando dagli spareggi e quindi da un’eliminatoria complicata. Spero che riesca a qualificarsi. Deve qualificarsi. E sinceramente penso che ce la farà. Poi ci diamo appuntamento in finale: saremmo tutti felici, gli italiani, i brasiliani e io in particolare. A livello emozionale per me sarebbe meraviglioso”, ha poi confessato Ancelotti.

“Le favorite sono le solite. Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Argentina e Portogallo. Ma occhio, con 48 squadre ci saranno sicuramente sorprese. Domani giochiamo con il Senegal, che ha battuto 3-1 l’Inghilterra: sono fortissimi. Così come il Marocco che sta facendo benissimo. Bisogna essere pronti e preparati”, ha contiuato il ct del Brasile. “La Serie A è bella ed equilibrata: c’è la Roma in testa, che è una sorpresa. Con Gasperini abbiamo insieme Wesley; poi qui nel mio staff c’è Juan, ex giallorosso, col quale parliamo tanto della Roma. Mi fa piacere vederla lì davanti”, ha proseguito Ancelotti. Chiusura su Modric, che conosce bene, avendolo allenato al Real Madrid: “Sono contentissimo che stia rimanendo sui suoi altissimi livelli e la cosa per me non è assolutamente sorprendente. Sapevo che avrebbe fatto bene, perché ha l’obiettivo del Mondiale: gioca una volta a settimana e l’anno scorso nel mio Madrid è stato l’unico giocatore che non ha saltato un solo allenamento”.

