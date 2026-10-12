Anas inaugura 5,1 km di nuovo tracciato della tangenziale di Novara, Gemme “Opera strategica per il territorio”

NOVARA (ITALPRESS) – Anas (Gruppo FS Italiane) ha inaugurato i 5,1 km di nuovo tracciato della tangenziale di Novara. Il tratto, interamente in nuova sede, costituisce il prolungamento verso ovest della tangenziale per il collegamento tra la strada statale 32 “Ticinese” e la statale 299 “di Alagna”.

Sono intervenuti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture e Opere Pubbliche Marco Gabusi e l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme. L’incontro si è aperto con i saluti del Sindaco di Novara Alessandro Canelli. Il nuovo tracciato ricade nei territori comunali di Cameri, Novara e San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara.

“Il prolungamento della tangenziale di Novara è un’opera strategica che da un impulso immediato alla mobilità del territorio – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. La nuova infrastruttura – ha aggiunto Gemme – sosterrà lo sviluppo di un’area caratterizzata da una forte vocazione agricola, legata in particolare alla filiera del riso, e allo stesso tempo da una significativa presenza produttiva. Con questo intervento favoriamo da subito il trasporto di persone e merci rendendo più efficienti i collegamenti con la rete dei principali corridoi logistici nazionali ed europei in uno dei poli economici più importanti del Piemonte”.

Il progetto ha previsto la realizzazione di una piattaforma stradale lunga 5,1 km e larga 22 metri, con due corsie da 3,75 metri per senso di marcia, una banchina sul lato destro di 1,75 metri e sul lato sinistro di 50 centimetri, con uno spartitraffico centrale di 2,50 metri.

Le opere principali sono costituite da cinque viadotti in acciaio di tipo corten e dai tre nuovi svincoli di collegamento con le statali 32 “Ticinese”, 299 “di Alagna” e con la statale 229 “del Lago d’Orta”, all’altezza della parte centrale del tracciato. Il viadotto più lungo è costituito da 11 campate e si estende per 573 metri sovrappassando la linea ferroviaria Vignale-Varallo, la roggia Mora e il torrente Agogna. Il viadotto sul fiume Terdoppio, costituito da 8 campate, raggiunge i 458 metri, mentre sono 122,5 i metri di lunghezza del viadotto sulla linea ferroviaria Novara-Domodossola e sulla statale 229, 89 metri la lunghezza del viadotto sulla statale 32 a Cameri e sul canale Regina Elena e 26 metri la lunghezza del ponte sulla linea ferroviaria Alessandria-Arona. Lungo l’asta principale sono stati realizzati 25 sottopassi scatolari per garantire la continuità irrigua e l’interconnessione tra i terreni agricoli, coltivati a riso e cereali, e 6 attraversamenti per il passaggio della fauna selvatica.

L’intervento consentirà di decongestionare il traffico nell’area centrale del comune di Novara, rafforzando l’efficienza dei collegamenti provinciali e interregionali. Il prolungamento verso ovest della tangenziale migliorerà infatti l’accessibilità al casello di Novara Ovest dell’A4 “Torino-Milano”, consolidando il ruolo del Novarese come nodo di connessione tra Piemonte e Lombardia. I lavori, per un investimento complessivo pari a circa 121 milioni di euro, sono stati eseguiti dal raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio Stabile Edilmaco – Giugliano Costruzioni Metalliche.

– foto ufficio stampa Anas –

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