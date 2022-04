MILANO (ITALPRESS) – Universal Music annuncia l’uscita di Live at Glastonbury 2007, l’iconica performance al Pyramid Stage di Amy Winehouse a Glastonbury 2007, in uscita per la prima volta su vinile il 3 giugno.

L’inimitabile abilità artistica di una delle cantanti più talentuose del Regno Unito di tutti i tempi: questo live set ricco di emozioni sarà pubblicato in Doppio LP su vinile nero e in un’esclusiva edizione su vinile colorato ‘crystal clear’ (disponibile solo per lo shop Online di Universal Music Italia). L’esibizione del 2007 al leggendario Pyramid Stage è stata la seconda performance di Amy a Glastonbury: un’esibizione che ha permesso al pubblico di innamorarsi completamente della sua musica.

Live at Glastonbury 2007 è un tuffo nel passato, che cattura anche gli irriverenti interventi parlati di Amy tra una canzone e l’altra. Questa performance comprende brani tratti dal pluripremiato album Back To Black, tra cui “Tears Dry On Their Own”, “Rehab” e “You Know I’m No Good” così come i primi classici soul come “Monkey Man”.

(ITALPRESS)

