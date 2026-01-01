Amsterdam, incendio distrugge la Vondelkerk

Mandatory Credit: Photo by ANP/Shutterstock (16219633ar) AMSTERDAM - A fire broke out in the tower of the Vondelkerk in Amsterdam on New Year's Eve. The church is located near Vondelpark in the capital. REMKO DE WAAL / Fire in the Tower of the Vondelkerk in Amsterdam - 01 Jan 2026

ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha gravemente danneggiato la notte scorsa la celebre Vondelkerk di Amsterdam, edificio religioso neogotico e una delle principali mete turistiche della capitale dei Paesi Bassi. Secondo i media locali le fiamme hanno distrutto il campanile della chiesa, e poi si sono propagate al resto dell’edificio. La struttura adesso sarebbe a rischio crollo, la zona è stata evacuata. (ITALPRESS).

foto IPA

