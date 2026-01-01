ROMA (ITALPRESS) – Un incendio ha gravemente danneggiato la notte scorsa la celebre Vondelkerk di Amsterdam, edificio religioso neogotico e una delle principali mete turistiche della capitale dei Paesi Bassi. Secondo i media locali le fiamme hanno distrutto il campanile della chiesa, e poi si sono propagate al resto dell’edificio. La struttura adesso sarebbe a rischio crollo, la zona è stata evacuata. (ITALPRESS).

foto IPA