Amplifon, ricavi e utile netto adjusted in crescita nei primi 9 mesi

ROMA (ITALPRESS) – Amplifon chiude i primi 9 mesi con ricavi consolidati, pari a 1.760,8 milioni, cresciuti dello 0,9% a cambi costanti rispetto ai primi nove mesi del 2025, principalmente grazie a una forte crescita organica (+3,5%), ben bilanciata tra le aree geografiche. La performance riflette inoltre un contesto di mercato in miglioramento rispetto all’anno precedente in tutte le principali aree geografiche (Stati Uniti, Europa e Apac). L’Ebitda adjusted è stato pari a 412,8 milioni, in crescita del 4,5% rispetto ai primi nove mesi del 2025, con il margine al 23,4%, in aumento di 80 punti base. Il forte miglioramento in tutte le aree geografiche è stato sostenuto dalla maggiore leva operativa e dal programma Fit4Growth, anche dopo i continui investimenti per rafforzare ulteriormente gli asset distintivi del Gruppo.

L’Ebit adjusted è stato pari a 222 milioni, in aumento dell’11,5% rispetto ai primi nove mesi del 2025, con il margine al 12,6%, in aumento di 120 punti base. Tale andamento è attribuibile al miglioramento dell’Ebitda adjusted e alla riduzione degli ammortamenti. L’Ebit as reported, pari a 154,5 milioni, ha riflesso oneri non correlati alla performance operativa per 67,5 milioni principalmente riconducibili, oltre a quanto sopra riportato, agli ammortamenti da aggregazioni di imprese.

L’utile netto adjusted è stato pari a 128,2 milioni, in aumento del 16,9% rispetto ai primi nove mesi del 2025, con l’incidenza sui ricavi in incremento di 100 punti base. Tale miglioramento è conseguente alla variazione dell’Ebit adjusted, mentre gli oneri finanziari (al netto degli adjustments) si riducono rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente principalmente per una migliore gestione delle differenze cambio legate all’oscillazione dei tassi e per maggiori interessi attivi. Per il 2026 la società conferma le aspettative precedentemente comunicate, assumendo che non si verifichino ulteriori rallentamenti delle attività economiche globali dovuti, fra l’altro, alle note tematiche macroeconomiche e geopolitiche: una domanda del mercato globale in crescita nell’intorno del 3% rispetto al 2025; una performance superiore al mercato di riferimento nei principali paesi – con un ulteriore incremento della quota di mercato – e un significativo miglioramento della crescita organica, superiore al +3% rispetto al 2025; un significativo incremento del margine Ebitda adjusted nell’intorno dei 100 punti base.

VITA “GUARDIAMO CON ENTUSIASMO A STRAORDINARIE OPPORTUNITÀ CRESCITA”

“I risultati del terzo trimestre confermano il solido momentum della nostra performance, con una crescita organica molto positiva e un significativo incremento della profittabilità, sostenuto dalla leva operativa e dai benefici del programma Fit4Growth. La forte crescita dei principali indicatori economico-finanziari nei primi nove mesi dell’anno, anche a livello di Ebit e utile netto, testimonia l’efficacia delle iniziative e degli investimenti intrapresi per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo e sostenere la crescita futura. Nel frattempo, la pianificazione dell’integrazione con GN Hearing procede secondo i programmi, con l’obiettivo di essere pienamente pronti al closing. Guardiamo con grande entusiasmo alle straordinarie opportunità di crescita, innovazione e creazione di valore che questa nuova fase del nostro percorso potrà generare per tutti i nostri stakeholder”. Così Enrico Vita, ceo di Amplifon.

– Foto ufficio stampa Amplifon –

(ITALPRESS).