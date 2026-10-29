Al via l’11 novembre a Roma il forum “Il Paese che cambia – Made for Italy”

ROMA (ITALPRESS) – Debutta l’11 novembre alle Scuderie di Palazzo Altieri a Roma “Il Paese che cambia – Made for Italy”. Cinque tappe tra Roma, Milano, Firenze, Siena e Napoli. La tappa romana prende le mosse dalla Legge di Bilancio 2027.

L’obiettivo è esaminarne le ricadute su chi investe, produce e assume. Sul tavolo ci sono le misure per lavoro, previdenza e imprese, le politiche industriali per il made in Italy e il contributo del capitale umano (università, ricerca e nuove competenze) alla crescita della produttività.

Tra gli altri, partecipano al confronto: Guido Crosetto, Ministro della Difesa, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca, Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, Flavio Cattaneo, Amministratore delegato e direttore generale di Enel, Lorenzo Mariani, Amministratore delegato e direttore generale di Leonardo Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria. Al centro del confronto non solo la legge di bilancio. Una filiera di intelligenza artificiale tutta italiana: dalle infrastrutture alla connettività, fino alle applicazioni in fabbrica. La presentano Matteo Del Fante (Poste Italiane), Pierroberto Folgiero (Fincantieri) e Pietro Labriola (TIM). Il progetto punta ad accompagnare la trasformazione dell’industria manifatturiera.

Il Forum parte da casi concreti, in Italia e all’estero. Le domande sono tre: cosa ha funzionato, a quali condizioni e come replicarlo in altri settori e territori. I panel della giornata sono: Italia ed Europa nei nuovi equilibri globali – AI e climate tech: le tecnologie della nuova competitività – Energia e infrastrutture: le leve della competitività. Al centro restano il futuro del lavoro, le nuove generazioni e lo sviluppo dei territorio. Dopo Roma, il Forum toccherà Milano, Firenze, Siena e Napoli. Ogni tappa sarà accompagnata da analisi e documenti di sintesi, per alimentare il dialogo tra istituzioni, imprese e ricerca su investimenti, innovazione e lavoro. Main partner Intesa Sanpaolo, organizzazione scientifica De Fusco Labour & Legal, media partner Il Sole 24 Ore.

– Foto logo “Il Paese che cambia – Made for Italy –

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