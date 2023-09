MILANO (ITALPRESS) – L’amministratore delegato di Amplifon, Enrico Vita, è risultato “Best Ceo” del settore Medical Technology & Services (MedTech) in Europa per i rapporti con la comunità finanziaria nell’ambito della classifica annuale “All-Developed Europe Executive Team” di Institutional Investor, istituto di ricerca indipendente nell’ambito della finanza internazionale. Inoltre, a livello individuale, Institutional Investor ha premiato il Cfo, Gabriele Galli, al secondo posto nella categoria “Best Cfo” e Investor Relations & Sustainability Sr Director, Francesca Rambaudi, al primo posto della categoria “Best IR Professionals”. Amplifon si è anche posizionato ai vertici della classifica per gli aspetti ESG, programmi di Investor Relations e IR team. Il ranking, che riflette le valutazioni di oltre 1.600 professionisti, analisti finanziari e investitori istituzionali, in rappresentanza di circa 750 società di servizi finanziari, attesta l’apprezzamento da parte della comunità internazionale per il dialogo e la relazione di fiducia che il Gruppo ha instaurato con il mercato finanziario negli anni.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Amplifon –

