Amplifon con Intesa Sanpaolo, finanziamento per 175 milioni

MILANO (ITALPRESS) – Amplifon ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un finanziamento sustainability-linked a 5 anni per complessivi 175 milioni di euro. Il finanziamento è composto da una linea di credito rotativa (revolving) da 100 milioni di euro e una linea a lungo termine (term loan) da 75 milioni di euro. Con queste due linee di credito, il valore dei finanziamenti sostenibili ottenuti da Amplifon, inclusi quelli revolving, raggiunge 1 miliardo di euro, a testimonianza dell’impegno del Gruppo verso la continua integrazione dei fattori ESG nella propria strategia operativa e finanziaria.

Il finanziamento, strutturato come un sustainability-linked loan, prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato al raggiungimento di specifici indicatori inclusi nel Piano di Sostenibilità della Società. Tramite questa operazione, Amplifon rafforza ulteriormente la propria posizione di liquidità, diversifica le fonti di finanziamento ed estende la scadenza media del debito. Per Intesa Sanpaolo il finanziamento è stato strutturato dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, che conferma, così, il costante impegno del Gruppo nel sostenere lo sviluppo e la crescita in chiave sostenibile delle aziende.

– Foto Ufficio stampa Amplifon –

(ITALPRESS)