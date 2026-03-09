PESCARA (ITALPRESS) – Carlo Masci al 56% e lo sfidante Carlo Costantini tra il 36%. E’ l’ultima proiezione sulle elezioni amministrative parziali di Pescara condotta da Noto Sondaggi per il gruppo il Centro/Rete8. La rilevazione è relativa al 67% del campione delle 23 (su 174) sezioni chiamate a ripetere il voto amministrativo del giugno 2024. Il ritorno al voto in seguito a un ricorso fatto dai candidati sindaci perdenti. Il il civico Domenico Pettinari è al 7,4%, mentre Gianluca Fusilli (Italia Viva) allo 0,8%. In virtù di questa tendenza l’attuale sindaco sarebbe confermato alla guida della città.

Queste le proiezioni dei partiti: FORZA ITALIA 24,4% FRATELLI D’ITALIA 17,1% PARTITO DEMOCATICO 16,9% ALLEANZA VERDI E SINISTRA 7,8% COSTANTINI SINDACO 7,2% LEGA 6,3% PETTINARI SINDACO 6,0% PESCARA FUTURA 6,0% MASCI SINDACO PER PESCARA 4,3% MOVIMENTO 5 STELLE 2,6% CITTADINI PER PESCARA 0,5% STATI UNITI D’EUROPA 0,4% PER TE FAREMO GRANDE PESCARA 0,4% UDC 0,1%

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).