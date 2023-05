CAGLIARI (ITALPRESS) – Il sindaco uscente Mauro Usai verso la conferma a primo cittadino di Iglesias. L’esponente del centrosinistra ha raggiunto oltre il 70% delle preferenze con la metà delle schede scrutinate e viaggia dritto verso la vittoria senza ballottaggio. Lento il caricamento dei dati, ma il distacco non mette in dubbio il primato di Usai, sostenuto anche da liste civiche riconducibili ad Azione, Socialisti, Articolo 1, Fortza Paris e centristi. Il principale avversario, Beppe Pes, sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da Riformatori, Lega, Udc, Forza Italia e appoggiato anche da esponenti del M5s, supera il 25%. Il candidato di Fratelli d’Italia, Luigi Biggio, raccoglie meno del 7%. Nell’altro comune sopra i 15mila abitanti, ovvero Assemini, si va verso il ballottaggio. L’ex sindaco Mario Puddu, sostenuto da Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti e una civica, è in vantaggio ma non vi sono ancora dati ufficiali.

A contendergli la fascia tricolore al ballottaggio sarà uno tra Diego Corrias, sostenuto da centrosinistra e 5 Stelle, e Niside Muscas appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Tra gli altri comuni dei 39 chiamati al voto si segnalano la conferma a Cabras per il sindaco uscente Andrea Abis e di Alessandro Pireddu a Senorbì, mentre a Villasimius festeggia Gianluca Dessì. Per quanto riguarda l’affluenza, in tutta l’Isola il dato si attesta al 63,22%. Nei comuni sopra i 15mila abitanti risulta sopra la media Iglesias con il 65,15%, mentre si abbassa al 46,6% il dato di Assemini.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).