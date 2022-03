PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo in campo senza ma e senza se e siamo in campo a seguito di un progetto chiaro per la città di Palermo. C’è ancora un imbarazzante balletto tra totonomine senza avere senza un progetto per Palermo. Questo è il motivo che ci ha spinto a rompere gli indugi”. Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di Palermo e candidato sindaco alle prossime amministrative nel corso della conferenza stampa di presentazione del simbolo della sua prima lista a sostegno della candidatura. “Abbiamo grande consapevolezza è una candidatura che rompe gli schemi e rappresenta speranza palermitani”, ha aggiunto,”noi stiamo girando per i quartieri e abbiamo percezione che i palermitani hanno compreso l’imbarazzo di quello che sta accadendo sulla propria testa e come i partiti politici stiano giocando alle primarie per decidere il presidente della regione”. Quindi sugli altri candidati aggiunge “i nomi sono tutti eccellenti, rispettiamo persone e nomi. Ma non lo spettacolo che le forze politiche hanno messo in campo, forze politiche alle quali abbiamo chiesto già da tempo di collaborare per risolvere i problemi di Palermo ma che non ci hanno mai risposto”.

(ITALPRESS).

