Incidente stradale a Palermo, mezzo pesante si ribalta dopo uno scontro con un’auto

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente stradale in via Messina Marine a Palermo. Coinvolti un’auto e un mezzo pesante che trasportava merce varia. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il mezzo pesante nell’incidente si è ribaltato. Sul posto i Vigili del Fuoco. Via Messina Marine all’altezza del civico 133 attualmente risulta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, e rimarrà chiusa probabilmente per alcune ore.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco Palermo –

(ITALPRESS).