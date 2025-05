MILANO (ITALPRESS) – Urne aperte per le elezioni amministrative 2025 in 117 comuni delle regioni a statuto ordinario e in nove comuni commissariati della Sicilia. Sono quasi due milioni gli italiani chiamati al voto fino alle 23 di domenica e domani dalle 7 alle 15.

ALLE 19 AFFLUENZA AL 33,48%

Alle ore 19 di oggi, l’affluenza per le elezioni amministrative che interessano 117 comuni italiani è stata del 33,48%, in calo rispetto al 36,22% dell’ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo. A Genova alle 19 i votanti sono stati il 30,8%; a Matera il 35,67%; a Taranto il 33,54%, a Ravenna il 28,43%.

(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency