Amiloidosi cardiaca, istituito un gruppo di lavoro

ROMA (ITALPRESS) - Affrontare le persistenti criticità nella gestione dell’amiloidosi cardiaca, con un focus prioritario sulla promozione della diagnosi tempestiva e sull’attivazione di percorsi di presa in carico equi e inclusivi per i pazienti over 80: è questo l’obiettivo del gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da rappresentanti delle Istituzioni ed esperti clinici, istituito con il contributo non condizionante di Bayer Italia. mgg/gtr