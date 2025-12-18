America’s Cup nelle scuole, Coppa al Marie Curie di Ponticelli a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – La marcia di avvicinamento all’America’s Cup 2027 continua tra le periferie e soprattutto coinvolgendo le nuove generazioni. Questa mattina a Napoli, l’Istituto Marie Curie di Ponticelli ha ospitato un incontro per presentare a scuola, luogo primario di educazione e formazione, la prestigiosa manifestazione velica di carattere mondiale. L’appuntamento, dal titolo “America’s Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione” è stato impreziosito dai contributi e dai progetti realizzati proprio dagli studenti che già sognano la kermesse in programma tra le acque antistanti il lungomare Caracciolo e a Bagnoli, dove è in corso un grande progetto di bonifica e riqualificazione e dove sarà allestita la base operativa dei team in gara.

Si è parlato di questo nel corso della mattinata, ma anche del mare, risorsa da proteggere, valorizzare e rendere accessibile a tutti. Grande ospite della mattinata, proprio il maestoso trofeo dell’America’s Cup (accompagnato dal più piccolo fratellino della Louis Vuitton Cup), preso d’assalto dai ragazzi tra video e selfie. All’appuntamento, con la dirigente del Marie Curie, Valeria Pirone hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il sindaco e il prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi e Michele di Bari e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

“Una giornata straordinaria – commenta proprio Valditara -. Abbiamo fortemente voluto che il primo evento fosse in una scuola per lanciare un messaggio forte, un messaggio di coinvolgimento dei giovani. Crediamo che lo sport sia un grande strumento per valorizzare i talenti e lottare contro la dispersione scolastica e anche un grande strumento per incoraggiare i ragazzi a credere in valori positivi: la sfida del mare, la sfida del coraggio, la sfida dell’apertura e della crescita. E’ stato bellissimo – conclude il ministro – con testimonianze di tanti giovani in questa realtà d’eccellenza che è a Ponticelli”. “Uno dei più grandi istituti tecnici della città” aggiunge il sindaco Manfredi che vede l’America’s Cup anche come “un grande segnale delle tante opportunità che vengono dal mare in una città come Napoli”. “Questa – prosegue l’inquilino di Palazzo San Giacomo – è anche un’occasione per potenziare le possibilità di lavoro e di lavoro qualificato visto che i team avranno bisogno anche di professionalità, di giovani. Intorno all’America’s Cup c’è il mondo della nautica da diporto, un settore importantissimo: e non c’è nulla di meglio – chiosa Manfredi – che creare lavoro per dare un segno reale”.

