America Week – Episodio 39

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Ogni volta che pensi di aver capito la direzione di Donald Trump, lui cambia bersaglio. È come inseguire un’ombra che si moltiplica. Il Pentagono sta addestrando una nuova "forza d'emergenza" della Guardia Nazionale: oltre 23 mila militari destinati al controllo delle folle nelle città americane. È la prima volta che un presidente ordina la creazione di un'unità permanente per l'ordine pubblico, con equipaggiamento antisommossa. Non per un uragano o un disastro naturale: ma per "proteste civili". Entro il primo gennaio 2026, ogni Stato dovrà fornire almeno 500 soldati. E tutto questo avviene mentre il Congresso è paralizzato dal prolungato shutdown, con stipendi bloccati e agenzie federali chiuse. xo9/fsc/gtr (Video di Stefano Vaccara)