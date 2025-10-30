Ambasciatrice Sourani “I rapporti umani tra italiani e greci sono unici”

Ambasciatrice Sourani “I rapporti umani tra italiani e greci sono unici”

ROMA (ITALPRESS) - “Penso che il campo della cultura sia il ‘gioiello della corona’ nelle nostre relazioni. I rapporti umani tra italiani e greci sono unici”. Lo ha affermato l’ambasciatrice di Grecia in Italia, Eleni Sourani, intervistata dall’agenzia Italpress. “Non riesco a immaginare un altro popolo vicino a noi con legami umani così forti”, ha aggiunto. lcr/azn