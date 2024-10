CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha ospitato nella sede regionale dell’associazione degli imprenditori calabresi, Nita Shala, Ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia. L’incontro, che si è protratto per circa un’ora e a cui hanno preso parte il direttore di Unindustria, Dario Lamanna, e la consigliera dell’Ambasciata kosovara in Italia, Rudina Bukoshi, è servito “ad avviare i contatti istituzionali tra gli industriali calabresi e la Repubblica del Kosovo sulla scia di una serie di interessi reciproci in termini di rapporti economici e produttivi da stimolare e sviluppare”. E’ quanto si legge in una nota.

“Sono lieto della vista dell’Ambasciatrice a poche settimane dal suo insediamento nel prestigioso ruolo che le è stato affidato. Ho trovato in lei una rappresentante istituzionale attenta al nostro contesto e sinceramente curiosa di conoscere e approfondire le opportunità di collaborazione che possono essere instaurate tra la Calabria e il Kosovo. Per noi, incontri di questo tipo rappresentano interessanti prospettive per lo sviluppo di specifiche politiche di export ma anche per la costruzione di solidi rapporti commerciali con Paesi che stanno investendo sullo sviluppo. Ci tengo, quindi, a ringraziare l’Ambasciatrice per aver inteso riservare a Unindustria un segmento importante del suo primo viaggio in Calabria”, ha dichiarato Ferrara.

– foto ufficio stampa Unindustria Calabria, da sinistra Dario Lamanna, Nita Shala e Aldo Ferrara –

