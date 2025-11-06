L’ambasciatore degli Usa all’Onu presenta la risoluzione su Gaza. Hamas consegna un altro ostaggio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ambasciatore degli Stati Uniti al Palazzo di vetro, Michael Waltz, ha convocato i membri eletti (E10) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – rappresentanti di Algeria, Danimarca, Grecia, Guyana, Pakistan, Panama, Repubblica di Corea, Sierra Leone, Slovenia e Somalia a cui ha presentato la risoluzione per la Striscia di Gaza. Lo fa sapere la rappresentanza diplomatica Usa all’Onu, aggiungendo che all’incontro hanno partecipato anche il Qatar, il Regno dell’Arabia Saudita, la Turchia e gli Emirati Arabi Uniti, “dimostrando sostegno regionale alla risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Gaza”. La risoluzione “accoglie con favore il Consiglio di pace e autorizza la Forza di stabilizzazione internazionale delineata nel piano di pace a Gaza in 20 punti del presidente Trump, che prevede aiuti umanitari continui e il rilascio di tutti gli ostaggi, aprendo la strada a una Gaza più sicura e prospera”.

Nella nota, la missione Usa all’Onu afferma che “sotto l’audace leadership del presidente Trump, gli Stati Uniti forniranno di nuovo risultati alle Nazioni Unite, non chiacchiere infinite. Le parti hanno colto questa storica opportunità per porre finalmente fine a decenni di spargimento di sangue e rendere la visione del presidente di una pace duratura in Medio Oriente una realtà”.

IL CORPO CONSEGNATO IERI DA HAMAS APPARTIENE AD UN OSTAGGIO

Il corpo dell’ostaggio restituito ieri a Israele da Hamas appartiene a Joshua Louito Mollel, originario della Tanzania, rapito e portato nella Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023. Lo ha annunciato l’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Joshua era arrivato appena due mesi prima del massacro compiuto da Hamas in Israele e stava lavorando al kibbutz Nahal Oz il 7 ottobre, dove è stato ucciso e portato a Gaza. Nell’enclave palestinese si trovano ancora i corpi di sei.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).