L’Ambasciatore d’Italia in Libia incontra il presidente del Parlamento

Il presidente del Parlamento libico, il Consigliere Aqila Saleh, ha incontrato oggi presso la città di Al Qubbah, nell'est della Libia, l'ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini, e una delegazione di membri dell'Ambasciata, per esaminare le modalità di rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Libia e Italia e la cooperazione in vari settori.

Secondo una dichiarazione rilasciata dal Centro mediatico del Presidente del Parlamento libico, l’incontro ha affrontato numerosi dossier di interesse comune, in particolare la cooperazione politica, economica e sulla sicurezza, oltre a discutere gli sviluppi regionali e internazionali rilevanti per la questione libica.

Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il partenariato strategico tra i due paesi e di intensificare il coordinamento diplomatico a beneficio degli interessi dei due popoli e per contribuire alla stabilità e allo sviluppo nella regione. È degno di nota che l’Italia sia uno dei principali partner europei della Libia nei settori dell’energia, dell’immigrazione e della sicurezza marittima, e la sua missione diplomatica a Tripoli e Bengasi sostiene il percorso di dialogo politico libico sotto la supervisione delle Nazioni Unite.

