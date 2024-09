Un percorso di 27 chilometri in bicicletta, nel centro di Roma, per contrastare l’inquinamento climatico e riscoprire la Capitale. L’iniziativa è sostenuta dall’Ambasciata del Regno Saudita.

Promuovere l’uso di mezzi di trasporto a basse emissioni, come le biciclette, per contrastare l’inquinamento atmosferico e favorire uno sviluppo urbano più equilibrato, riducendo la congestione del traffico e migliorando l’efficienza degli spostamenti per i cittadini. È questo l’obiettivo dell’evento BiciRoma 2024, organizzato nell’ambito della European Mobility Week e sostenuto dall’Ambasciata del Regno dell’Arabia Saudita a Roma, che si terrà il 22 settembre nella Capitale.

L’evento, patrocinato anche dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e da Roma Capitale, rappresenta una grande occasione per riscoprire la città e incentivare uno stile di vita sano attraverso la promozione della mobilità sostenibile.

La passeggiata, definita la “più bella del mondo”, partirà verso le 9 del mattino da piazza del Popolo e, lungo i suoi 27 chilometri, attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della città: via del Corso, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, il Circo Massimo, il Teatro di Marcello e piazza di Spagna.

Tante le famiglie attese a partecipare alla pedalata, in un momento di formazione per giovani e adulti sulle iniziative che si possono mettere in campo per contrastare il cambiamento climatico a favore di una maggiore responsabilità sociale e ambientale.

Per maggiori informazioni sul programma e le modalità di iscrizione all’evento visita la pagina web ufficiale di Bici Roma:

http://www.biciroma.it/festa-bicicletta-2024/