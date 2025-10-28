Amazon taglia 14 mila posti di lavoro e annuncia investimenti nell’IA

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Amazon ha annunciato il taglio di 14 mila posti di lavoro. Il colosso dell’e-commerce ha precisato che la decisione è il risultato dell’impegno verso l’obiettivo aziendale di contenere i costi e verso quello di rendere l’attività lavorativa più agile e con meno burocrazia.

Amazon ha annunciato il contemporaneo investimento nell’intelligenza artificiale. I licenziamenti avverranno fra il personale impiegatizio, mentre l’azienda prevede di assumere, in futuro, in aree considerate strategiche.

