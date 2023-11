“Amazing”, su Prime Video il nuovo show di Fabio De Luigi

MILANO (ITALPRESS) - Fabio De Luigi deve ritirare un premio in un lussuoso albergo romano, dove terrà anche un discorso di ringraziamento. Ma prima di arrivare sul palco, vivrà una serie di situazioni "a sorpresa": è l'idea alla base di "Amazing", lo spettacolo che lo vede protagonista e che dal 3 novembre sarà disponibile su Amazon Prime. Si tratta di un "one man show" "leggermente rivisitato, un ibrido in cui si mischiano una serie di linguaggi che vanno dall'improvvisazione a dei veri e propri sketch scritti", come spiega l'attore in un'intervista all'Italpress. Ad affiancare De Luigi nello show ci saranno Virginia Raffaele, Marco Mengoni, Elio e Diego Abatantuono. mgg/gsl